Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzurum'da 'Medd-Up' sahne gösterisinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehitlerimizin yakınları bizlere şehitlerimizin emaneti, gazilerimiz her daim bu milletin evlatları ve aileleri. Artık büyük bir aileyiz, bakanlık olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü işbirliğinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ve İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Medd-Up" sahne gösterisine katıldı.

Göktaş, gösteri öncesinde yaptığı konuşmada, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Göktaş, "Medd-Up gösterimizle çok önemli bir programı icra etmiş bulunmaktayız. Medd-Up gösterimizi özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde birlik beraberlik, dayanışma ve kardeşliğimizi yaşatacak çok kıymetli bir program olarak hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Göktaş, şehit ve gazi yakınlarıyla farklı çalışmaları bir arada sürdürdüklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Özellikle şehit eşlerimiz ve annelerimizle beraber sanatla şifalanma adına çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Az önce kıymetli eserlerimizi de gördük, annelerimize muhabbet ettik. Bu kapsamda bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin yakınları bizlere şehitlerimizin emaneti, gazilerimiz her daim bu milletin evlatları ve aileleri. Artık büyük bir aileyiz, bakanlık olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu tür programlarla beraber özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu yaşatmak adına pek çok çalışma yürütüyoruz. Bugün de İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplum Birimi ile beraber yürüttüğümüz bu çalışmayı Erzurum'da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür programlar, kültürel programlar ama aynı zamanda birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın da bir yansımasıdır. Biz her daim yanınızdayız.

Konuşmasının ardından Göktaş, sanatçı Muhammet Sena Yelkovan'a hediye verdi.

Yelkovan da gösterinin ardından Bakan Göktaş'a hediye takdiminde bulundu.