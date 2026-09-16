Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Denizli Valiliğine ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Denizli Valiliğine ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliğini ziyaret ederek Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliğini ziyaret ederek Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyareti kapsamında Denizli Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Valilik makamına geçen Bakan Göktaş, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede, Denizli'de ailelere yönelik yürütülen çalışmalar ile sosyal hizmet faaliyetleri ele alındı. Kentte sürdürülen çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih