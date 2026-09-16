Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Denizli Valiliğine ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliğini ziyaret ederek Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyareti kapsamında Denizli Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Valilik makamına geçen Bakan Göktaş, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede, Denizli'de ailelere yönelik yürütülen çalışmalar ile sosyal hizmet faaliyetleri ele alındı. Kentte sürdürülen çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı