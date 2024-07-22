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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı kabul etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı kabul etti.

Nazlıaka, Meclis'te gerçekleşen görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samimi ve açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Nazlıaka, "Sayın Bakan'a bir dosya sundum. Bu dosyada CHP'nin, Bakanlığın alanı içerisinde olan konulardaki politikalarımız, yaşanılan sorunlar ve buna dair çözüm önerilerimizi sunduk." ifadesini kullandı.

Görüşme öncesinde istişarelerde bulundukları kadın hareketi temsilcilerinin kendilerine verdiği dosyayı da Bakan Göktaş'a ilettiklerini belirten Nazlıaka, Göktaş'ın bu dosyaya yazılı cevap vereceğini söylediğini aktardı.

Nazlıaka, görüşmede ağırlıklı olarak kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk hakları, yaşlıların sorunları, yoksulların, engellilerin, şehit yakınları ve gazilerin sorunları, Romanlar gibi Türkiye'deki tüm kırılgan guruplara ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini ilettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş ile birçok konuda istişarede bulunabileceklerini ve tekrar bir araya gelebileceklerini dile getiren Nazlıaka, "Kıymetli ve değerli bir görüşmeydi. Ben kendisine ayırdığı zaman için teşekkür ediyorum. Medeni kanun ve özellikle karma eğitim konularında da kendisi ile uzlaştığımızı söyleyebilirim. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğimizi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun da budanmamasının gerektiğini ifade ettim. ŞÖNİM sayısının artması gerektiğini, elektronik kelepçede yaşanılan zafiyetleri, KADES sistemi de olmak üzere birçok unsuru konuştuk. " dedi.

Görüşmede, 9. Yargı Paketi'nde yer alan evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemenin de gündeme geldiğini bildiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması... Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında, kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında, kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı kurulmasıdır. Kadınların tercih hakkıdır. Anayasa Mahkemesinin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacağı müjdesini vermek isterim. Bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime, başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere partimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu, biz kadınlar açısından olmazsa olmaz, çok önemli bir konuydu."

Kaynak: AA / Politika

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