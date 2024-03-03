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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Ziyaretlerde kentle ilgili bilgi alındı ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu.

Erzurum programına, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başlayan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı.

Basına kapalı devam eden ziyarette Sekmen, belediye çalışmalarıyla ilgili Göktaş'a bilgi verdi.

Ziyaretlerde Göktaş'a, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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