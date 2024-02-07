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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Doha Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Büyükelçilik şeref defterini imzaladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Büyükelçilik şeref defterini imzaladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Mehmet Mustafa Göksu Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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