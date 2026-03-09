Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tarıkdaroğlu, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Tarıkdaroğlu, burada AK Parti İl Başkanı Uncu ve partililerle görüştü.