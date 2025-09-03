Aile Bilinci ve Dayanışma Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Biz büyük bir milletiz, her birimiz farklı hayatlara sahip olsak da bizi birleştiren güçlü bir bağımız var. O da aile bilinci, dayanışma ruhu ve gönül birliğidir." dedi.

Tarıkdaroğlu, Niğde'deki programları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, Vali Cahit Çelik'le görüştü. Buradan belediyeye geçen Tarıkdaroğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde personelle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, daha sonra "Aile Yılı" kapsamında Niğde Belediyesi Kent Ormanı'nda düzenlenen programda ailelerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ailenin sevgi, umut ve yarınların teminatı olduğunu söyledi

Niğde'den yükselen coşkunun, ailelerin gücünü ve güzelliğini bütün ülkeye duyurduğunu belirten Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün sadece eğlenmek için değil aynı zamanda birlikte öğrenmek, paylaşmak için de bir aradayız. Çocuklarımız yüz boyama alanlarında hayallerine renk katacak, masal çadırında yeni dünyalar keşfedecek. Hep birlikte yarışmalarda ter dökecek, hem oyunlarda hem hayatta dayanışmanın tadını çıkaracağız ama asıl önemlisi bu şenlik bize yeni şeyler de öğretecek. Aile içi iletişimin inceliklerini konuşacağız. Koruyucu aile olmanın yüce sorumluluğunu dinleyeceğiz. Dijital çağda çocuklarımızı nasıl daha bilinçli koruyacağımızı öğreneceğiz. Aile emek isteyen, öğrenilen ve büyütülen bir emanettir. Biz bu emaneti korumak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Tarıkdaroğlu, her ailenin ülke geleceğini inşa eden bir temel taşı olduğunu ifade etti.

Yeni evlenen gençlerin mutluluklarına ortak olduklarını aktaran Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yılların emeğiyle yan yana yürüyen çiftlerimizden ilham, koruyucu ailelerimizin yüreğinden güç alıyoruz. Hepiniz bu güzel ülkenin yarınlarını aydınlatan birer ışıksınız. Unutmayalım ki aile güçlü olursa toplum güçlü olur, aile huzurlu olursa ülke huzurlu olur. Bugün Niğde'den yükselen bu sevgi, tüm Türkiye'ye yayılacak. Biz büyük bir milletiz, her birimiz farklı hayatlara sahip olsak da bizi birleştiren güçlü bir bağımız var. O da aile bilinci, dayanışma ruhu ve gönül birliğidir. Bugün burada kurulan her bağ, paylaşılan her tebessüm daha güçlü bir topluma, daha umut dolu bir yarına atılan adımdır. Bu anlamda böylesine kıymetli buluşmayı mümkün kılan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Niğde Valisi Çelik de ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Çelik, "Aileyle ilgili birçok aktivite yapıyoruz. Bu aktivite de onlardan bir tanesi. Artık yaşlı bir nüfusumuz var. Bugün baktığımızda Türkiye'de ortalama doğum oranı 1,5'in altına düşmüş. Niğde'de de bu oran Türkiye ortalaması üzerinde ama nüfus artışının olabilmesi için minimum 2,1 olması gerekiyor, bu oran Niğde'de 1,54. Bu çerçevede gençlerimizin evlenmelerini teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından koruyucu ailelere hediye takdim edildi, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de düzenlendi.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile davetliler katıldı.

Tarıkdaroğlu, programın ardından Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve baba ocağını ziyaret etti.