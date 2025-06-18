Aile Hukuku Reformu Geliyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarının süresini kısaltmayı ve aile arabuluculuğu sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Yeni düzenlemelerle, aile yapısının korunması ve çocukların zarar görmemesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Aile hukuku ile ilgili düzenlemeyi kısa bir süre içerisinde Meclisimizin takdirlerine arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, çiftlerin kısa bir süre içerisinde kendi hayatlarını kurabilmeleri ve aile yapısının zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz" dedi.

Bakan Tunç, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi hakkında değerlendirmede bulunan Tunç, "Yargı Reformu Strateji belgemiz 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı. Orada 264 hedef var. Bu hedefler hem yargı teşkilatının kaynakları ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik hem ceza adalet sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik hukuk ve idari yargılama süreçlerini etkinliğini arttırmaya yönelik çok sayıda hedef var. Önceki yıllardaki yargı reformu belgelerinin devamı niteliğinde. Yargı süreçlerinin çeşitlenmesi neticesinde planlı bir reform yapıyoruz. Bu kapsamda ceza adalet sistemi ile hazırladığımız yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine sunmuştuk. ve Meclisimiz bunu değerlendirdi. Bir kısmını bir sonraki yasama yılına devretti. Bir kısmı da yasalaşmış oldu. Yasalaşan hususlar çok önemli konular. Özellikle cezasızlık algısını kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Artık bundan sonra 1 yıllık denetimli serbestlik süresinden yaralanabilmek için kişiler koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa onun onda birini yatmak zorunda. Dolayısıyla sadece imza atıp cezaevinin kapısından geri dönmek yok. Suç işleyen bunun karşılığını basit suç da olsa görmüş olacak. Bu konuda milletvekillerimiz gerekli yasal düzenlemeyi yapmış oldular. Bu cezasızlık algısını önlemeye yönelik bir düzenleme" diye konuştu.

"Boşanma davaları ilgili tazminat nafaka ile ilgili olarak aile arabuluculuğu getirmeyi düşünüyoruz"

"Aile hukuku ile ilgili bir düzenleme gelecek mi" sorusunu Bakan Tunç, şöyle yanıtladı:

"Aile hukuku ile ilgili düzenlemeyi kısa bir süre içerisinde Meclisimizin takdirlerine arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, çiftlerin kısa bir süre içerisinde kendi hayatlarını kurabilmeleri ve aile yapısının zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Aile arabuluculuğa ile ilgili boşanma davası açmadan önce kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı. Bunların arabuluculuk kapsamına indirilmesi mümkün değil. Boşanma davaları ilgili tazminat nafaka ile ilgili olarak aile arabuluculuğu getirmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda aile arabuluculuğunda özellikle şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce başvurma imkanı getireceğiz. ve bu arabulucularda uzman ve belli bir tecrübe sahibi kişilerden oluşacak. Arabulucu önünde boşanma veya evliliğin devamında anlaşamazlarsa dava açma durumu söz konusu olacak. Yine boşanma davalarının maddi tazminat davalarından ayrı görülüp bir an önce kesinleştirilmesi ile ilgili süreç var. Yine anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi vardı. Bu süreyi de kaldırarak bir takım mağduriyetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Adli tatilde de aile hukukundan doğan davaların görülmesi için düzenleme yapacağız. Bu düzenleme muhtemelen ekim ayına kalabilir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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