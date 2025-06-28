AİHM'in İskeçe İli Türk Kadınları Derneği Kararı Memnuniyetle Karşılandı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AİHM'nin İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği davasına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı ve Yunanistan'dan insan hakları ihlallerini sona erdirmesini beklediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin davasına ilişkin ihlal kararı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği'ne ilişkin dava hakkında 24 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının engellendiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Benzer bir konuda dördüncü kez mahkum olan Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum kuruluşlarının isimlerini ayrım yapmadan tescil etmesini ve bu çerçevede AİHM kararlarının uygulanmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri daha fazla vakit kaybetmeden yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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