AİHM: Belçika'da hukuk davalarının uzun sürmesi yapısal bir sorun

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da hukuk davalarının uzun sürmesinin yapısal sorundan kaynaklandığını, ülkenin bunu çözmesi gerektiğini bildirdi. Belçika'da bürokratik ve hukuki süreçlerin uzunluğundan sıklıkla şikayet ediliyor.