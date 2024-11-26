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Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den Barışa Destek Mesajı

Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den Barışa Destek Mesajı
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DEM Parti'li Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış çağrılarına destek verdi, ancak barışın onurlu ve halkların eşitliğini esas alan bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise barış müzakerelerine her zaman açık olduklarını belirtti.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dem Parti'li Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarını değerlendirdi.

Ahmet Türk ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis Başkanvekili Önder'i ziyaret etti. Türk ve Önder, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin "İmralı ile DEM arasında gecikmeksizin derhal bir temas kurulmalı" sözleri hatırlatılarak bu konudaki değerlendirmesi sorulan Türk, şunları söyledi:

"Tabii ki bu ülkenin barışı bizler için çok önemli, çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de canıgönülden destekleriz. Ama bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların özgür, eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmalar, gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak ve demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barışa ancak bu şekilde gidebiliriz."

Barışa ancak barışın önündeki taşları temizleyerek ulaşabileceklerini ifade eden Türk, "Kürt halkının varlığını, kimliğini, kültürünü inkar etmeden, onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözersiniz ama bu içselleştirmemişseniz çözümün de kolay olmadığını ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Türk, Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Barışa katkı sunacak her eli sıkarız. Bu konuda sıkıntımız yok. Biraz zamana ihtiyaç var, beklemek lazım. Her şey çok flu. Şu anda hesaplanmış bir görüşme yok. İleride olabilir mi, bilemem." karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Önder de sürece ilişkin şu ana kadar hükümetten bir görüşme talebi gelmediğini söyledi.

"Barış için uzatılan her eli şüphesiz, şeksiz karşılarız, her davete icabet ederiz" diyen Önder, şöyle konuştu:

"Barış ve müzakere söz konusu olduğunda bizim kapris anlamına gelecek bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Her davete icabet ederiz, herkese fikirlerimizi, önerilerimizi, itirazlarımızı, desteklerimizi belirtiriz. Bu sürecin adına her ne denirse densin, Sayın Bahçeli'nin ısrarla aynı yerde durarak yaptığı çağrılarına dönük büyük bir destek olduğu gibi itibarsızlaştırma çabaları da var. Genellikle tuzu kuru cenahtan bu tarz eleştiriler geliyor. Anadolu'da 'ölü helvası senin evinde kaynamıyorsa tadı lezzetli gelir' diye bir söz var. Bugün Türkiye'de evladını kaybetmemiş neredeyse sokak, vilayet kalmadı. Bu nedenle bu işlere bu ciddiyetle, sorumlulukla yaklaşmak gerekiyor."

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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