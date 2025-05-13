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Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu

Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu
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DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde yer alan Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma çağrısı sonrası ilk kez konuştu. Türk "Demokratik bir Türkiye'nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adım var. Bu, beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin kendi insanını, kendi yurttaşını kucaklamasıdır" dedi.

Dem Parti'nin İmralı Heyeti'nde yer alan Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin olarak, "Önemli olan Türkiye'nin demokratikleşmesidir, demokratik bir Cumhuriyet'te sorunların çözümüdür" dedi. Meclis'te bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyon kurulması gerektiğini belirten Türk, "Demokratik bir Türkiye'nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adım var. Bu, beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin kendi insanını, kendi yurttaşını kucaklamasıdır" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİDİR"

Dem Parti'nin vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile İmralı Heyeti'nde yer alan Ahmet Türk, DEM Parti'nin grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e geldi. Grup toplantısından önce PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama yapan Türk, "Elbette ki beklediğimiz bir karardı. Daha önce Sayın Öcalan bu konuda zaten açıklamayı yapmıştı. Örgütün Öcalan'ın bu çağrısına uyacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Hayırlı olsun. Önemli olan Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyet'te sorunların çözümüdür" değerlendirmesinde bulundu.

"MECLİS ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI"

Şimdi TBMM'nin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Ahmet Türk, "Meclis üzerine düşen görevi yapmalı. Bu, sonuçta Meclis'e gelecek. Ve Meclisimizin, bütün grupların, bütün siyasi partilerin bu ülkenin barışına katkı sunacak bir rol alması gerekiyor. Mecliste bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun oluşmasında yarar var" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BİR PAZARLIK DEĞİLDİR"

Bundan sonra pratikte nasıl ilerleme beklendiği sorusuna Ahmet Türk, "Zaman içinde göreceğiz. Elbette ki beklentiler var. Demokratik bir Cumhuriyet, demokratik bir Türkiye'nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adımlar gerekiyor. Bu beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin kendi insanını, yurttaşını kucaklamasıdır" diye konuştu.

YENİ BİR İMRALI ZİYARETİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Yeniden İmralı ziyaretinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Türk, "Bilmiyoruz. Zaman içinde o koşullar yaratılırsa elbette gidilir" dedi. Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı" yoluyla tahliyesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Ahmet Türk, "Onu şu anda tartışmanın bir anlamı yok" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCaner kiliç:

9 koyünle birlikte vatandaşliktan çikartirlardi eskiden olsa

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ ZATEN İLERİ SEVİYEDE ANCAK ADI ALTINDA BAŞKADIRI OLURSA O BAŞLAR DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜNDE YARINDA EZİLLİR...

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ ZATEN

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