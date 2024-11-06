Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

"PKK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sabah saatlerinde sunulan itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, Özer'in tahliye talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti.

Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu