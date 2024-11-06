Üye Girişi
Haberler

Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

"PKK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sabah saatlerinde sunulan itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, Özer'in tahliye talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti.

Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.