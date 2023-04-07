Ahmet Özal sosyal medya ekibinin, 'Maaşları alamadık' iddialarını yalanladı: Yapılanlar terbiyesizlik

14 Mayıs seçimlerinde aday olamayınca Cumhurbaşkanı olma hayalleri suya düşen TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, sosyal medya ekibinin maaşlarını alamadığı iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Özal, "Yanlış. Benim dönemimdeki maaşlar yattı. Bu yapılanlar terbiyesizlik. Muhtemelen benim döneminde Genel Başkanvekili olan, benden sonra Genel Başkan olan Süleyman Yağcıoğlu bunları yaptırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığını duyuran ancak 100 bin imzayı toplayamayınca Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin aday listesine giremeyen TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekininin yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Özal'ın hesabından yapılan paylaşımlarda, sosyal medya ekibi maaşlarını alamadığını belirtti.

"PARTİNİN ÜYESİ BİLE DEĞİL"

Paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi: "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Kamuoyunca çıkan haberlerin tamamı düzmecedir. Bu paylaşım Ahmet Özal'ın maaşlarını ödemeyip ortada bıraktığı, kandırdığı sosyal medya ekibi tarafından yapılmıştır!

"ÇAYCISININ PARASINI BİLE ÖDEMEMİŞTİR"

Ahmet Özal TEK Parti'de herkesi oyalamıştır. Çaycısının parasını bile ödememiştir. Partide kimse kendisine saygı duymaz.

"BU KADAR YALANI KALDIRAMIYORUZ"

Ahmet Özal, babası Turgut Özal'ın kemiklerini sızlatırcasına CHP'ye destek vermiştir. Kendisini reddediyoruz! Bu kadar yalanı kaldıramıyoruz. Yazıklar olsun.."

"BENİM DÖNEMİMDEKİ MAAŞLAR YATTI"

İddiaların ardından gözler Ahmet Özal'a çevrildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Özal, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özal, şunları söyledi: "Yanlış. Benim dönemimdeki maaşlar yattı. Bu yapılanlar terbiyesizlik. Saçma sapan iddialar. Üye olmadan nasıl genel başkan olabilirim.

"BUNLARI MUHTEMELEN SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU YAPTIRIYOR"

Bunları muhtemelen benim dönemimde Genel Başkanvekili olan, şimdi Genel Başkan olan Süleyman Yağcıoğlu yaptırıyor. Aramızda problemler vardı."