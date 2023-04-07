Ahmet Özal'a sosyal medya ekibinden büyük darbe! Maaşlarını alamayınca Özal'ın hesabından art arda paylaşımlar yaptılar
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14 Mayıs seçimlerinde aday olan ancak 100 bin imza toplamayı başaramayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekibi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak mesajlar paylaştı. Paylaşımlarda "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Partide herkesi oyalamıştır, çaycısının parasını bile ödememiştir" gibi ifadeler yer aldı.
Cumhurbaşkanı adayı olan ve gerekli 100 bin imzayı toplayamayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekibi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.
Özal'ın hesabından yapılan paylaşımlarda, "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Kamuoyunca çıkan haberlerin tamamı düzmecedir. Bu paylaşım Ahmet Özal'ın maaşlarını ödemeyip ortada bıraktığı, kandırdığı sosyal medya ekibi tarafından yapılmıştır!" gibi ifadeler yer aldı.
Maaşlarının ödenmediğini belirten 'sosyal medya' ekibi, paylaşımın devamında, "Ahmet Özal TEK Parti'de herkesi oyalamıştır. Çaycısının parasını bile ödememiştir. Partide kimse kendisine saygı duymaz.
Ahmet Özal, babası Turgut Özal'ın kemiklerini sızlatırcasına CHP'ye destek vermiştir. Kendisini reddediyoruz! Bu kadar yalanı kaldıramıyoruz. YAZIKLAR OLSUN..." ifadelerini kullandı.