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Ahmet Özal'a sosyal medya ekibinden büyük darbe! Maaşlarını alamayınca Özal'ın hesabından art arda paylaşımlar yaptılar

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde aday olan ancak 100 bin imza toplamayı başaramayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekibi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak mesajlar paylaştı. Paylaşımlarda "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Partide herkesi oyalamıştır, çaycısının parasını bile ödememiştir" gibi ifadeler yer aldı.

Cumhurbaşkanı adayı olan ve gerekli 100 bin imzayı toplayamayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekibi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Özal'ın hesabından yapılan paylaşımlarda, "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Kamuoyunca çıkan haberlerin tamamı düzmecedir. Bu paylaşım Ahmet Özal'ın maaşlarını ödemeyip ortada bıraktığı, kandırdığı sosyal medya ekibi tarafından yapılmıştır!" gibi ifadeler yer aldı.

Maaşlarının ödenmediğini belirten 'sosyal medya' ekibi, paylaşımın devamında, "Ahmet Özal TEK Parti'de herkesi oyalamıştır. Çaycısının parasını bile ödememiştir. Partide kimse kendisine saygı duymaz.

Ahmet Özal, babası Turgut Özal'ın kemiklerini sızlatırcasına CHP'ye destek vermiştir. Kendisini reddediyoruz! Bu kadar yalanı kaldıramıyoruz. YAZIKLAR OLSUN..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özal'a sosyal medya ekibinden büyük darbe! Maaşlarını alamayınca art arda paylaşımlar yaptılar

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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Yorumlar (3)

bekir yapici:

hemserim olmasina ragmen kendisini sevmem ama yinede sayet dünki aciklamalarinda karsi tarafa degilde cumhur ittifakina destek vermis olsaydi bu gün burada bu sekilde haber olmazdi diye düsünüyorum.

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Geliyor Az Kaldı:

Haklısın haber olmazdı. Çünkü yandaş medya örtbas eder ya da isyan edenleri vatan haini ilan ederdi.

199Yayından Kaldır
Kadir Kara:

babadan oğula herkes siyasetin içinde yoluna bakıyor..

Cevap Yaz08Yayından Kaldır
500
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