Ahmet Davutoğlu, Önder'in hayatını kaybettiği hastanede: Yüreğimizden bir şeyler koptu

Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat haberini alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti.

"YÜREĞİMİZDEN BİR ŞEYLER KOPTU"

Hastanenin önünde konuşan Davutoğlu, "Sanatçı kimliğinde zarafetini ve nezaketini siyasetiyle yansıttı. Onun yönettiği TBMM oturumları gerginlikten uzak tebessümle biten oturumlar oldu. Vefat etmeden önce bütün süreçlerde birçok kez bir araya geldik. Samimi gayretine ben şahidim. Dilinden hiçbir zaman gerginlik, şiddet ifadeleri çıkmadı. Hep dua ediyorduk. O günden bugüne hep dua ettik. Acı haberi alınca yüreğimizden bir şeyler koptu. Allah mekanını cennet eylesin ruhu şad olsun"

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı İstanbul'daki evinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ambulansla hastaneye sevk edilirken kalbi durmuş ve yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yapılan tetkiklerde, kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edilmişti. Önder, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren zorlu bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti ve bu süreçte uyutularak destek tedavileri uygulanmıştı. Sırrı Süreyya Önder 18 gün süren yoğun bakım sürecinin sonunda, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.