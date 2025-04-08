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Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti

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CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yeni masajı dikkat çekti. Davutoğlu'nun saç rengindeki açılmadan dolayı çok sayıda kişi ABD Başkanı Trump'a benzetti.

CHP Genel başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultay sonrası tebrikleri kabul ediyor. Bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede iki lider gündeme dair konuları baş başa konuştu. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki lider, karşılıklı açıklamalarda bulundu.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Basın toplantısında kameralar karşısına geçen Davutoğlu'nun saç renginin açıldığı görüldü.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti

TRUMP'A BENZETİLDİ

Saçlarının renginin açılmasından dolayı Davutoğlu, bu haliyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Boyayı civciv sarısı kullansa daha mı iyi olurdu.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp nin kuyruğuna takılan kim hayır görmüşsün ki sen görücen. kendini harcadın be hacı abi...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kıblesi belli olmayan sözde eğitimci

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