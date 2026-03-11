Haberler

Ahmet Davutoğlu: "Bugün Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programında İran ve Filistin konularına değindi, Netanyahu-Trump ikilisinin planlarına karşı duracaklarını vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar yemeğine katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Davutoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu kez de İran'a saldırdılar. İran'la biz tarihi bir komşuyuz. İran'la itilaf ederiz, İran'la farklı görüşlerimiz olur. Bazen rekabet de etmişizdir. Bugün hepimizin Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı 2026 İran 2036 Türkiye diyen küstah seslere karşı biz buradayız, komşu ülkelerle komşu halklarla omuz omuzayız ve Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür" dedi.

Davutoğlu, "Müslümanlar bu sene Gazze'de soykırımın 3. Ramazan'ını yaşıyor. Sözde bir barış kurulu kurdular. Çok açık ifade ediyorum; Filistinlilerin olmadığı, İsrail'in olduğu, sözde barış kurulunda yer alan bütün Müslüman ülkeler bu Ramazan bilincini asla hak etmemişlerdir" dedi. - KONYA

