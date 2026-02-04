Davutoğlu: İmar affı yerine, imar denetimini getireceğiz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İmar affı ve rantı yerine, imar yasasını getireceğiz. İmar affı yerine, imar denetimini getireceğiz. Rantsal dönüşüm yerine, gerçek kentsel dönüşümü getireceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Adıyaman'da gördüğümüz manzara felaket ötesi bir tabloydu. Bütün bir gece Adıyaman'da kaldım. Orada Seyfettin kardeşimiz enkaz başında kardeşinin ve yeğenlerinin çıkarılması için toz duman içerisinde çaba sarf ediyordu. Seyfettin kardeşimizin ailesinden 59 kişi vefat etti. Bizler uzaktan bu acıları yaşarken onlar derinden yaşadı. Biz sadece onların sözcüsü oluruz, onların ve ülkemizin bir daha böyle bir felaketle karşılaşmaması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırız. Bu sistem çöküşüne sebep olanlar bilsinler ki imar affı ve rantı yerine, imar yasasını getireceğiz. İmar affı yerine, imar denetimini getireceğiz. Rantsal dönüşüm yerine, gerçek kentsel dönüşümü getireceğiz. Kanal İstanbul yerine, bize ecdattan yadigar İstanbul'u ebediyen koruyacak İstanbul yasasını getireceğiz" diye konuştu.