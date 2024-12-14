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Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara Suriye desteği: Doğruya doğru yanlışa yanlış deriz

Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara Suriye desteği: Doğruya doğru yanlışa yanlış deriz
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 5'inci kuruluş yıl dönümü kutlama programında hükümetin Suriye politikasına destek verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 5'inci kuruluş yıl dönümü kutlama programında; "İktidarın Gazze soykırımı sürerken İsrail'e ticareti devam ettirmesin eleştirirken yanlışa yanlış diyorduk. İşte şimdi de doğruya doğru diyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız ve MİT başkanımız Suriye'de takip ettikleri politika doğrudur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şehir Tiyatroları Binası'nda partisinin 5'inci kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Burada konuşan Davutoğlu hükümetin Suriye politikalarına destek verdi.

"DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Suriye politikalarına destek verdiklerini belirten Davutoğlu, "Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen elif siyasetinin öncüleriyiz. İktidarın Gazze soykırımı sürerken İsrail'e ticareti devam ettirmesini eleştirirken yanlışa yanlış diyorduk. İşte şimdi de doğruya doğru diyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız Suriye'de takip ettikleri politika doğrudur. Ve bu politika ilmik ilmik işlenerek Türkiye'nin güneyinde Türkiye ile dost bir Suriye kurulmasına öncülük etmelidir" ifadelerini kullandı.

"EL BEŞİR'E MEKTUP İLETTİM"

Davutoğlu ayrıca "Bu bağlamda Suriye'nin istikara ve barışa kavuşması için dokuz maddeden oluşan bir geçiş süreci eylem planını yeni yönetimin Başbakanı Sayın Muhammed El-Beşir'e ilettim. Dokuz maddeyle Suriye'deki geçiş sürecinin yol haritası konusunda fikirlerimi kendisine ilettim. Bir: kamu düzeni ve güvenlik sağlayın, iki; kapsamlı bir ulusal uzlaşı süreci gerçekleştirin, üç; sivil siyasal geçiş süreci yapın, dört; geçiş adaletinin tesis edin, beş; devlet kurumlarının etkin bir şekilde işletilmesi ve yeniden yapılandırılması sağlayın, altı; yeni anayasa yazım süreci, yedi; ekonomik rehabilitasyon sürecini gerçekleştirin, sekiz; yerinden ve yurdundan edilen mazlum Suriyelerin evlerine dönüşleri gerçekleştirin, dokuz; bölgeye ve dünyaya açık yeni bir dış politika oluşturun ayaklarından oluşturun.

Detaylandırılmış bu eylem planını Türkiye'nin bu alanda yapabileceği katkıları da ihtiva edecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye ilettim. Daha önce Irak gözlemlerim bağlamında ilettiğim mektuplara verdikleri cevaplar ve mesajlar için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bağdad harap olduktan sonra doğruya doğru desen ne olur demesen ne olur yani doğru olan israilin işgali mi yoksa

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