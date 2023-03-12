Ahmet Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye "Amed" sorusu: Söylesene sen neden korkuyorsun?

Bursa'daki olaylı maçın ardından "Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir" çıkışında bulunan MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, katıldığı bir programın görüntülerini paylaşarak "Söylesene sen neden korkuyorsun?" diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursaspor maçında Amedspor ile yaşanan kavga ile tribünde "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterinin açılmasını eleştirdiği sözlerini sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.

KATILDIĞI CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Ahmet Davutoğlu, paylaşımında "Bahçeli, söylesene sen neden korkuyorsun?" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, paylaşımında 10 Mart günü, Halk TV yayınında yaptığı konuşmanın ilgili bölümüne de yer verdi.

"YA NE KORKUYORSUNUZ İSİMLERDEN?"

Davutoğlu, videoda şunları söylüyor; "Taraftarların yaş ortalamasına baktığında kaçı Yeşil'i hatırlar. Nasıl geldi o resimler oraya? Burada bilinçli, organize bir grup şu mesajı verdi: Biz 90'lı yılların o karanlık dönemine geri götüreceğiz. Amed de yoktur diyor Bahçeli. Allah aşkına Bahçeli, Türkmen beyliği var, Kara Amed Türkmen Beyliği. Dede Korkut'u oku Amed yazar. Ya ne korkuyorsunuz isimlerden? Yunus Emre'nin Türkçesi ne kadar mukaddesse Feqiye Teyran'ın Kürtçesi de o kadar mukaddestir.

"PROKOVASYONUN HESABI 15 MAYIS'TA SORULACAKTIR"

Senin ne haddine bir kültürü yok sayacaksın, kimsin. Ama Bursa'daki olay bir şeyin işareti ise, kim böyle bir provokasyona bulaşırsa bilsin ki 15 Mayıs var. 15 Mayıs'ta hesabı sorulur. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye suhuletle seçime gidecek, güven içinde seçime gidecek."