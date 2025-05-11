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Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul, kentin bekasını tehdit eder hale geldi

Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul, kentin bekasını tehdit eder hale geldi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com'da Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni sert sözlerle eleştirirken, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası algısına dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan özel söyleşide Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hem siyasi geçmişine hem de gündemdeki kritik konulara dair net mesajlar verdi. Davutoğlu, akademik çizgisinden taviz vermediğini ve AK Parti tabanıyla bağlarını sürdürdüğünü ifade etti.

"30 YILDIR AYNI DEĞERLERİ SAVUNUYORUM"

Ahmet Davutoğlu, siyasi arenadaki duruşunu akademik geçmişine dayandırarak, "30 yıl önce bir akademisyen olarak neyi savunuyorsam aynı şeyi savunuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir kopuş yaşamadığını vurgulayan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı beni bir istişare için çağırırsa görüşmeye giderim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ben AK Parti tabanından kopmadım" diyerek eski seçmen kitlesiyle halen güçlü bir ilişki içinde olduğunu belirtti.

"KANAL İSTANBUL, İSTANBUL'UN BEKASINI AĞIR TEHDİT ALTINA ALIR"

Kanal İstanbul Projesi'ni sert bir dille eleştiren Davutoğlu, projenin yalnızca bir şehircilik meselesi değil, aynı zamanda bir beka sorunu olduğunu savundu. "Kanal İstanbul Projesi, İstanbul'un bekasını ağır tehdit altına alır" diyen Davutoğlu, çevresel, ekonomik ve güvenlik açısından geri dönülmez zararlar doğurabileceğini vurguladı.

"KKTC, DÜNYADA KUMAR VE MAFYA İLE ANILIR HALE GELDİ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uluslararası algının bozulduğunu ifade eden Davutoğlu, "KKTC dünyada kumar, fuhuş ve mafya ile anılır hale geldi" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bu durumun Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna da zarar verdiğini belirten Davutoğlu, Kıbrıs'ın acilen itibarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
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