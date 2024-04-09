Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 'Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar' İsrail'e 54 ürün grubunda ihracatının kısıtlanacağını duyurdu. Alınan bu kararın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kısıtlamayı yetersiz bulduğunu ve ticaretin tamamen ve derhal durdurması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamaların yürürlükte kalacağını açıkladı. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu kararın yetersiz olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

"7 AYDIR SOYKIRIMA MALZEME TAŞIYAN HATTI NEDEN KESMEDİNİZ?"

Davutoğlu, "Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere, bir çok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı; madem ki bu malzemelerin Filistin'e gitmesi söz konusu değildi; o halde 7 aydır Gazze'de devam eden soykırıma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz ?

Yalnızca 54 kalemlik yaptırım yetmez, İsrail ile devam eden ticareti tamamen ve derhal durdurun!

Hava sahamızı İsrail'e giden uçaklara kapatın!

İsrail'e başka ülke gemilerinin de bizim limanlarımız üzerinden ticaret yapmasını engelleyin! Bütün ulaşım hatlarını kesin!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: 54 kalemlik yapptırım yetmez, tamamen durdurun

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (1)

Nurullah Aydın:

Chp nin kuyruğu hala konuşuyor

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title