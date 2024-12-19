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Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında "İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım" ifadelerini kullandı.

Ankara'da siyaset kulisleri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ' Ak Parti'den kopmadım' açıklamasıyla hareketlenmiş, sürpriz çıkış AK Partili bazı isimler tarafından eleştirilmişti.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN ONLARIN İÇİNDEN GELDİM"

Davutoğlu, Konya'da basın mensuplarıyla buluşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadım. Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim.

2023 yılında yapılan son genel seçimde, Millet İttifakı içinde yer alarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışan Davutoğlu, katıldığı canlı yayında sözlerine açıklık getirdi.

"İLKESEL OLARAK AK PARTİ'DEN KOPMAM"

Davutoğlu, AK Parti'ye katılması ile ilgili açıklamada "İlkesel olarak AK Parti'den kopmam" ifadelerini kullandı. Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Ben AK Parti'nin kitlesinden kopmadım. Özgür Özel, Erdoğan'la görüşürse normalleşme oluyor. Ben görüşmüş olsam bu normalleşme olmaz mı? İktidar Türkiye'nin itibari ile alakalı doğru bir şey yaparsa sonuna kadar desteklerim" dedi.

Davutoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

13 yıl boyunca bütün fatura bana kesildi. Suriye rejiminin devam etmeyeceğini biliyordum. Suriye konusunda muhalefetin tavrı çok yanlış. Suriye konusunda iktidar doğru adımlar atıyor. İslami değerlerle, modern değerleri en özümsemiş halklardan biri Suriye halkıdır. Türkiye ödediği ağır bedelin nimetini görecek. Arap karşıtlığı üzerine milliyetçilik taslayanlar cahildir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını önemsiyorum. Suriye'de üniter bir devlet altyapısı kurulmalı. Tarih, Gazze'nin İsrail'i yenmesini yazacak.

Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Giderken yalamayı unutma! Bu millet seni de unutmaz..

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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

İnsanda biraz omurga olur yav.....

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

chpnye ders olsun ,DEM den AK partiden nerde kovulan varsa topluyor,bu kafala chp ne ataürkcülüğü kaldı ne partiliği;)

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

nasıl bir omurga var sizlerde peki birbirinize söyledikleriniz sayıp döktükleriniz ne olacak

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Haber YorumlarıJokerAllame:

süper mario

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

AKP nin darbesi ile indiriliyorsun şimdide ilkesel olarak kopmadigini söylüyorsun Omurgasızligini itiraf ediyorsun AKP ye ilkelilik dersinini vermek için hiç durma git

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ahhh Nesrin Topkapı ah hep senden öğrendiler bu işleri :)))

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Süper mario boşta kalınca yalakalığa başlamış yine

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