Esnaf ziyaretine çıkan Davutoğlu ne dediyse vatandaşı ikna edemedi! Sonunda kendisi de pes etti
- Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, kendisine yöneltilen "AK Parti'den neden ayrıldınız?" sorusuna yanındaki esnafı işaret ederek "İşte bu yüzden. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu." yanıtını verdi. Söyledikleri karşısında ikna olmayan vatandaşa Davutoğlu, "Sen onların peşinden git tamam devam et." dedi.
Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kadirli ilçesinde Cuma namazı sonrası Çamlıkahve de esnafı ziyaret ederek vatandaşların şikayetlerini dinledi.
Bir vatandaşın Davutoğlu'na "Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?" sorusunu Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" sözleriyle yanıtladı.
"Neden ayrıldınız?'" sorusu üzerine de Davutoğlu yanındaki esnafı işaret ederek, şöyle konuştu: "İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esad halkını bombalayan biri. Tayyip bey eğer memleketi düzgün yönetseydi 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, brifing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirlililer bilir."
Tartıştığı vatandaşı bir türlü ikna etmeyi başaramayan Davutoğlu, "Sen onların peşinden git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlere şu şekil milleti şu hale düşürenle devam et sen." dedi.