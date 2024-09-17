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Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum

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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 0,07'lik oy oranıyla dikkat çeken Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki birleşme görüşmelerinin tıkandığı öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandığı için DEVA Partisi'nin birleşmeye kapıları kapadığı iddia edildi.

TBMM'de toplamda 25 milletvekili ile temsil edilen Gelecek ve DEVA partilerinin tek parti çatısı altında birleşmesine ilişkin görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

YEREL SEÇİMDE YÜZDE 0,07 OY ORANI

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 0,07 oy oranına ulaşabilen Gelecek Partisi ile DEVA arasındaki görüşmelerin durmasına neden olan olayın ise Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun adaylık ısrarı olduğu ortaya çıktı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Türkiye gazetesinin haberine göre Davutoğlu'nun "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmak istiyorum" ifadelerini kullanması nedeniyle DEVA Partisi'nin birleşmeye kapıları kapadığı öne sürüldü.

"ŞİMDİDEN ADAY İLAN ETMEK DOĞRU OLMAZ"

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 yıl sonra olacağını dikkate alan DEVA Partisi Başkanlık Kurulu'nun da "Şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan etmek doğru olmaz. Yeni kurulacak partide Genel Başkan Ali Babacan olur, Ahmet Davutoğlu da onursal başkan olabilir" teklifini ise Davutoğlu'nun reddettiği öne sürüldü.

DEMOKRAT PARTİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bunun yanı sıra, Meclis'te 3 sandalye ile temsil edilen Demokrat Parti de yeni bir grup kurulması için DEVA ile temaslarını sürdürüyor. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, DEVA Partisi ile Meclis'te ekim ayında ortak grup kuracaklarını açıklamıştı.

Babacan ise, "Merkez sağın bundan sonraki adresi DEVA Partisi" demiş, DP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Anlayış ise "Merkez sağ olunmaz, merkez sağ doğulur. DP, merkez sağın tek adresidir. Sayın Babacan'ın partisine saygı duyuyorum fakat bu görüşünü şiddetle reddediyorum" cevabını vermişti. 3 partinin kadrolarının yeni bir parti kurma isteğine, Saadet Partisi'nin vereceği cevap da merak ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Deva Partisi Politika Güncel

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Yorumlar (19)

VEFA:

Beterin beteri var. O da sensin!..

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masteng aston:

Huda denilen israil partisi kac oy aldi ulkede cikip konusuyor.

24
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Zzaass:

Çekilin çekilin inişte geliyor

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White Turk:

İmamoğlundan daha fazla potansiyeli varda. Reisin arkasında halk var. Hepinizin arkasında birileri var.

17
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ibrahim hantaş:

aynısınız ne değişecek

30
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corci:

eveeet tezgah yine başlıyor.

17
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Redkit Düldül:

iyice şaşırdı ??????

9
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Muammer Sisman:

Hadi ordan teo

5
0
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Nuri Sevinç:

milletin bin tane derdi var siz oyun oynuyorsunuz

4
0
yanıtYanıtla
Xeyati 2:

kendini ne sanıyor çocuk oyuncağı mı

2
0
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