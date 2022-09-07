Ahmet Davutoğlu başbakanlığında yaşadığı olayı ilk defa anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında başbakanlığı döneminde HSK seçimlerini anlattı. Davutoğlu, Fetullahçı yapıya karşı kurulan Yargıda Birlik Platformu'nun kendisini ziyaret ettiğini ve onlara FETÖ'ye karşı birlik oldukları için ''memnun oldum'' dediğini söyledi. Davutoğlu ayrıca ''bu seçimde bunları tasfiye edin'' dediğini ekleyerek FETÖ'ye karşı mücadelesini anlattı.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, 2014-2016 yılları arasında başbakanlık yaparken yaşadığı bir olayı ilk defa anlattı. Dönemin HSK seçimlerine ilişkin konuşan Davutoğlu, Fetullahçı yapıya karşı yargıda nasıl mücadele verildiğini anlattı. Davutoğlu, seçimler öncesinde Yargıda Birlik Platformu'nun kendisini ziyaret ettiğini açıkladı.

''BU YAPIYI TASFİYE EDİN''

Davutoğlu, Yargıda Birlik Platformu'nu dinlediğinisöyledi. Davutoğlu, yargı mensuplarına ''bu yapıyı (Fettullahçı) tasfiye edin'' dediğini açıkladı. Davutoğlu, daha sonra seçim sonrası karşısında vakıf mensubu yargı mensupları görmek istemediğini, ''yargı mensubunun tek kimliği olur, hakim, savcı olmaktır'' dediğini ekledi.

''SİZİN ÖRGÜTLENMENİZE DE MÜSADE ETMEM''

Ahmet Davutoğlu Yargıda Birlik Platformu üyelerine de bir uyarı yaptığını söyledi. Davutoğlu, ''hiç kimse size müdahale edemeyecek, ama sizin de yargıda o veya bu şekilde örgütlenmeniz olursa buna da müsaade etmeyiz'' dediğini söyledi.