MHP'de 'Köke Yolculuk Paneli' düzenlendi

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, "Belirli kültürel öğelerle maddi kültür varlıklarıyla donanmış olan Ahlat ve Malazgirt, Türk kimliğinin inşasında önemli olan bütün yüklemleri içerisinde barındırmaktadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde, Fetih ve Kök: Ahlat ve Malazgirt Çalışmaları Enstitüsünce "Köke Yolculuk Panel ve Sergi Programı" düzenlendi.

Macit, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Anadolu'da Türk kimliğinin kolektif hafıza mekanlarından ikisinin "Ahlat" ve "Malazgirt" olarak gösterilebileceğini söyledi.

Ahlat'ın Türk düşünce geleneğinin estetize edildiği, maddi unsurları ve düşünce adamlarını bağrında taşıyan ve büyüten bir "hafıza mekanı" olduğuna dikkati çeken Macit, "Anadolu'nun Türkleşmesinde Ahlat bir memba görevi görmüş, Türkler Ahlat üzerinden geçerek Anadolu'nun iç bölgelerine yerleşmiştir. Malazgirt, Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecinin başlangıcını oluşturması ve Asya'dan doğan, İran'da yeşeren ve Anadolu'da olgunlaşan Türk kültürünün dünya tarihindeki yerini belirleyen bir hafıza mekanıdır." ifadelerini kullandı.

Macit, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatlarıyla kurulan Fetih ve Kök Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsünün amacının hafıza mekanları ve bu mekanlar üzerine yapılan her türlü çalışmayı takip etmek, çeşitli etkinlik ve akademik programlar düzenlemek, projeler geliştirmek ve yapılacak araştırmalara destek olmak şeklinde belirlendiğini bildirdi.

Kökleri derinde olan milletlerin ancak gelecek yüzyılların inşa edicileri olacağını, tarih sahnesine çıktıkları günden bugüne kadar duygu ve düşüncelerini coğrafyaya nakşeden Türklerin, tarihsel varoluş hikayelerini geleceğin inşasında da fiile geçireceğine işaret eden Macit, şunları kaydetti:

"Kökü tarihin derinliklerinde olan Türkler, hafıza mekanlarını, yani köklerini 21. yüzyılda Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda referans kaynağı haline getirecek, dünya düzeni var olduğu sürece de gelecek nesillere bu tarihsel aklı ve somut kültürel mirası emanet edecektir. Bu, tarihi bir sorumluluk, ahlaki bir yükümlülük ve bir mefkurenin tembihidir. Bu nedenle belirli kültürel öğelerle maddi kültür varlıklarıyla donanmış olan Ahlat ve Malazgirt, Türk kimliğinin inşasında önemli olan bütün yüklemleri içerisinde barındırmaktadır. Bu hafıza mekanları, fetih ve ilmin, kalem ve kılıcın, giriş ve kökün, kapı ve kilidin, adalet ve düzenin, sanat ve estetiğin, kardeşliğin, birliğin ve bir olmanın hafıza mekanlarıdır."

Macit, panele katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından başkanlığını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Celil Arslan, Prof. Dr. Adnan Çevik, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Nakış Karamağaralı ve Gökhan İdiz konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte Ahlat ve Malazgirt'e ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.