MHP'de 'Köke Yolculuk Paneli'

MHP Fetih ve Kök: Ahlat ve Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü tarafından, 'Köke Yolculuk Panel ve Sergi Programı' düzenlendi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı, Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit, Ahlat ve Malazgirt'in Türk kimliğinin inşasında önemli rol oynadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayesinde parti genel merkezinde düzenlenen programa; Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit'in yanı sıra; panel başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, panelistler Prof. Dr. Celil Arslan, Prof. Dr. Adnan Çevik, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Nakış Karamağaralı ve Gökhan İdiz ile çok sayıda davetli katıldı.

'AHLAT VE MALAZGİRT, HAFIZA MEKANLARIDIR'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Macit, tarihin ilk dönemlerinden itibaren kimlik ve hafıza arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Geçmiş bilinci ve geçmişe dair bilgi sahibi olmak, insani açıdan ahlaki sorumluluğun ürünüdür. Bu ahlaki sorumluluğun yerine getirilmesiyle insan kimlik kazanır. İnsana dair kimlikten söz edildiğinde, çoğunlukla belirli bir sürekliliğe ve kapsayıcı bir birliktelikle kendini tanımaya vurgu yaparız. Durum bu şekilde olunca hatırlamaya ve kimlik inşasına yardımcı olacak, somut ve soyut anlamda birtakım kültürel değerler ön plana çıkar. Bunların en önemlileri de kolektif hafıza mekanlarıdır. Anadolu'da Türk kimliğinin kolektif hafıza mekanlarından ikisi bugünden bakıldığında Ahlat ve Malazgirt olarak gösterilebilir" diye konuştu.

'KÜLTÜR MİLLİYETÇİLİĞİNİN ETE VE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİDİR'

Ahlat ve Malazgirt'in, Türk kimliğinin inşasında önemli olan bütün yüklemleri barındırdığını vurgulayan Macit, "Bu hafıza mekanlar; fetih ve ilimin, kalem ve kılıcın, giriş ve kökün, kapı ve kilidin, adalet ve düzenin, sanat ve estetiğin, kardeşliğin, birliğin ve bir olmanın hafıza mekanlarıdır. Ahlat ve Malazgirt, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekanı olmanın ötesine geçerek birlik, beraberlik ve müşterek gelecek inşasının mekansal karşılığıdır. Hiç kuşkusuz milliyetçiliğin kültürel yorumu ve düşünsel çerçevesi, anlamını en sarih olarak somut varlıklarda ve sembolik mekanlarda yaşatır. ve buradan kalıcılık edinir. Tarihi mekanın yorumlanarak güncellenmesi, siyasi söylemin en somut ifadesidir. Milliyetçiliğin kültürel ve tarihsel yorumu, kaynağını ve ilhamını hafıza mekanlardan alır. Bir başka ifadeyle bu, kültür milliyetçiliğinin ete ve kemiğe bürünmüş halidir. Bir medeniyet, tarihini siyasi fenomenler olan kavramlar ve mekanlar aracılığıyla, siyasi söylem alanına ve varlık alanına taşır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından panelistlerce, enstitü bünyesindeki projeler ve akademik anlamda katedilen mesafe ele alındı. Etkinlikte Ahlat ve Malazgirt'e ait fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.