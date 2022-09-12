Ağustos ayında yayınlanan 14 seçim anketinin ortalaması! AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Ağustos ayında yapılan 14 araştırmanın ortalamasında AK Parti yüzde 31 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı. Alt sıralardaki Gelecek, DEVA, Yeniden Refah ve Zafer Partisi arasında ise kıyasıya bir rekabet var.