AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Jan Petersen, Ankara'da seçim sürecini takip ediyor

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve Danimarka Büyükelçisi Jan Petersen, Ankara'daki Kavaklıdere Ortaokulu'nda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini takip ediyor. Heyet, 6 haftadır Türkiye'deki seçim sürecini takip ediyor ve raporlamalarını yapıyor. Petersen, gözlemlerin tamamlandıktan sonra bilgi vereceklerini açıkladı.

Seçim sürecini Ankara'da Kavaklıdere Ortaokulu'nda takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve Danimarka Büyükelçisi Jan Petersen, "6 haftadır Türkiye'deki seçim sürecindeki yasal çerçeveler, seçim kampanyaları, partilerin etkinliklerini takip ediyoruz ve raporlamalarımızı yapıyoruz. Gözlemlerimiz, sabah erken saatlerde başladı, devamında da hem sayım esnasında hem de sonrasında devam edecek. Gözlemler tamamlandıktan sonra bilgi vereceğiz" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve Danimarka Büyükelçisi Jan Petersen, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini Ankara'daki Kavaklıdere Ortaokulu'nda takip etti. 7 Nisan 2023 tarihinden bu yana seçim sürecini gözlemleyen ve Danimarka'dan Büyükelçi Jan Petersen'in başkanlık ettiği heyet, 14 uzmanın olduğu bir ana gruptan oluşuyor. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme sürecini yerinde gözlemleyen ve süreç hakkında bilgi alan Petersen, şu açıklamayı yaptı:

"TÜM ÜLKEDEKİ SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

"Seçimlerde yaşananları izlemek için 6 haftadır bu ülkedeyiz. 6 haftadır Türkiye'deki seçim sürecindeki yasal çerçeveler, seçim kampanyaları, partilerin etkinliklerini takip ediyoruz ve raporlamalarımızı yapıyoruz. Bugün de gözlem için buradayız. ve bu raporları yarın duyurmuş olacağız. Ülke çapında 200'den fazla temsilcimiz ve iki adet parlamenter delegemiz bulunuyor. Yani 300'den fazla temsilcimiz var gözlem heyeti olarak. Ankara'da kaç temsilcimiz olduğunu söyleyemem ancak tüm ülkedeki süreci takip ediyoruz. Sürecin sonuna kadar toplayabildiğimiz tüm bilgiyi topladıktan sonra bilgi verebiliriz. Gözlemlerimiz, sabah erken saatlerde başladı, devamında da hem sayım esnasında hem de sonrasında devam edecek. Gözlemler tamamlandıktan sonra genel anlamda bilgi vereceğiz."

"Sürece dair herhangi bir korkunuz var mı" sorusu üzerine Petersen, "Basın açıklamamızla beraber bunları öğreneceksiniz. Bu soruya cevap vermem yönlendirici bir yorum ve tarafsızlığımıza aykırı olur. Sürecin sonuna kadar toplayabildiğimiz tüm bilgiyi topladıktan sonra bilgi verebiliriz. Elde ettiğimiz verileri yarın 15.00'te açıklayacağız" dedi.