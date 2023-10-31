AGİT Genel Sekreteri ve Orta Asya Dışişleri Bakanları Aşkabat'ta Toplandı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri ile Orta Asya devletleri dışişleri bakanları toplantı düzenledi. Toplantıda bölgesel güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve istikrar gibi konular ele alındı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri ile Orta Asya devletleri dışişleri bakanları toplantı düzenledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Aşkabat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ve Kırgız Cumhuriyeti'nin Türkmenistan Büyükelçisi Azizbek Madramov katıldı.

AGİT Genel Sekreteri Schmid, toplantıda yaptığı konuşmada bölgesel güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve istikrar gibi konuların her birinde bölgedeki acil sorunların çözümünde etkileşimi genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu bağlamda tüm Orta Asya ülkeleri ve ilgili uluslararası yapıların ortak faaliyetlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Schmid, aynı zamanda AGİT'in sağladığı proje ve tedbirlerin bu süreçteki önemli rolünün de altını çizdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da sağlam sınır güvenliğinin bölgede barış ve refahın korunmasının temeli olduğunu kaydetti.

Çevre güvenliğinin Türkmen tarafı için uluslararası işbirliğinin öncelikli bir alanı olmaya devam ettiğini, rasyonel çevre yönetimi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin proje faaliyetleriyle öncelikle ilgilendiklerini ifade eden Meredov, AGİT Kapsamlı Çevre Programı taslağının pratikte uygulanmasının önemine dikkatİ çekti.

Meredov, ayrıca katılımcıları Türkmenistan'ın 'uzmanlaşmış bir yapı olarak Bölgesel İklim Teknolojileri Merkezi kurma' fikrini desteklemeye çağırdı.

Bu bağlamda, AGİT İklim Değişikliği Teknolojileri Forumu'nun düzenlenmesini öneren Meredov, İklim Konferansı çerçevesinde bu yılın temmuz ayında yapılan ilk toplantının bu formatın zamanında olduğunu ve talep gördüğünü gösterdiğini, bu formattaki bir sonraki toplantıya 2024'te ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Toplantıda ele alınan küresel kalkınmanın önemli bir parçası sürdürülebilir taşımacılıkta işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda katılımcılar bu yöndeki eylemler için geniş fırsatların olduğunu dile getirdi.

Katılımcılar bölgede sürdürülebilir ve güvenli kalkınmanın sağlanması konularında aktif ve yapıcı diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.