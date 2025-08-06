Ağıralioğlu'ndan Anahtar Parti Vurgusu: 'Türk Milletinin Sorunlarının Anahtarı Olacağız'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz Anahtar olarak yürüyeceğiz. Sonuna kadar Türk milletinin sorunlarının anahtarı olarak duracağız." dedi

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Meclis'te çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Sizin bu kurduğunuz komisyonla memleketin yarınlarını inşa edecek olduğunuza bizim inanmamızı istiyorsunuz." diyen Ağıralioğlu, "Biz size devleti verdik, kurtaramadınız. Biz size meclisi verdik, kurtaramadınız. Biz size 25 yıldır iktidar verdik, kurtaramadınız." ifadelerini kullandı.

İktidar yetkililerinin, "Bir pazarlık söz konusu değil" şeklinde açıklamalar yaptığını aktaran Ağıralioğlu, "Madem pazarlık yapmıyorsunuz, ne için anayasa konuşuluyor? Ne için vatandaşlık ve kimlik konuşuluyor? Neden Türk kimliği konuşuluyor? Türk milleti hepimizin adıdır. Boşnak'ın da Arnavut'un da Çerkez'in de Kürt'ün de Türkmen'in de adı Türk milletidir. 85 milyonun adı Türk milletidir." açıklamasında bulundu.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu komisyon müstakil olarak millet projesi değildir. Bu komisyon misyonu olan bir iradenin aparatıdır. Bu misyonu olan bir sürecin aparatıdır. Onu da göreceğiz sonra. Bu nereye dönecek, nereye evrilecek göreceğiz. Hakikatli bir yol açacaksak herkes hakiki duracak. Herkes hakkını verecek durduğu yerin. Ben Anahtar Parti adına, Türk milleti adına 35 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. Biz Anahtar olarak yürüyeceğiz. Sonuna kadar Türk milletinin sorunlarının anahtarı olarak duracağız."