Ağıralioğlu: Çiftçinin hüznüne son vereceğiz

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Memlekette yaşama avantajı kollanacak. Tarımda, üretimin rafa kadar bütün safhalarından üreticinin pay sahibi olacağı mekanizma kurulacak. 2 liraya sattığını, 50 liraya satılırken gören çiftçinin hüznüne son verilecek." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Partililere seslenen Ağıralioğlu, iktidara geldiklerinde yapacaklarını anlattı. Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, danışmanlıkları dahil bunların hepsi yeni sistemde ortadan kalkacak. Partili Cumhurbaşkanlığına son veriyoruz. Bakanlar, bakan yardımcılıkları üzerinden meclise karşı sorumlu olamayan bakanlara da bakan yardımcılıklarını müsteşarlar değiştirerek onlara da son veriyoruz. Bakan yardımcılıkları iptal, müsteşarlıklar geliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Planlama Başkanlığı iptal. Devlet Planlama Teşkilatı'nı bütün kuvvetiyle kudretiyle yeniden kuruyoruz. Meslekten olmayan valilerin istisna olanları hariç hepsi geri çekilecek. Meslekten olmayan diplomatlar geri çekilecek. Yabancı dil bilmeyen bütün diplomatlar, geri çekilecek. Meslek memurluğu diye bir şey yeniden başlayacak. Kamu İhale Kanunu Avrupa standartlarında yeniden kurgulanacak. Kamu İhale Kanunu değişecek. Partiler Kanunu değişecek. Meclisin bütçe hakkı olacak. Bütçe hakkı olmayan meclis, meclis değildir. Sayıştay raporları yayınlandığı gibi kamuoyuyla paylaşılacak, sonuç doğuracak şekilde yargıyla irtibatlandırılacak." diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN HÜZNÜNE SON VERİLECEK'

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memlekette yaşama avantajı kollanacak. Tarımda üretimin rafa kadar bütün safhalarından üreticinin pay sahibi olacağı mekanizma kurulacak. 2 liraya sattığını, 50 liraya satılırken gören çiftçinin hüznüne son verilecek. Kooperatifler üzerinden bütün girdi maliyetleri üstlenecek, harmanda girdi maliyetleri çiftçinin hesabından kesilecek. Çiftçi, tohumu serptiğinde harmanda ne kazanacağını bilecek. Ekosistemi bozmadan, ekolojiyi bozmadan denize boş akan suları, yeniden tersine akan nehirler projesiyle tarım topraklarına bereketle buluşturacağız. Aile sigorta sistemi yeniden kurgulanacak. İşsizlik kolu müstakil hale getirilecek. Onun üzerinden memlekette nitelikli iş gücü programı devreye alınacak. Çocuklarımızdaki çalışma isteksizliğinin önüne geçecek program uygulanacak. 4 + 4 + 4'ün son dördünde meslek edinme imkanına alan açılacak."

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

