Afrika Birliği, Etiyopya, Eritre ve Mısır'a itidal ve diyalog çağrısı yaptı

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ADDİS Afrika Birliği (AfB), Etiyopya, Eritre ve Mısır arasında artan gerilim üzerine üç ülkeye itidal gösterme ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

AfB Komisyonunun açıklamasında, üç ülke arasındaki gelişmelerin endişeyle izlendiği belirtilerek, bölgesel barış ve istikrarı zedeleyebilecek eylem ve açıklamalardan kaçınılması istendi.

Diplomatik iletişim kanallarının korunmasının önemine dikkati çeken Komisyon, taraflara görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla ele alma çağrısında bulundu.

AfB'nin, ilgili ülkelerle istişare ederek gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa yönelik çabalara destek vermeye hazır olduğu bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı da Mısır'ın Addis Ababa Büyükelçiliğine gönderdiği diplomatik notada, büyükelçilik çalışanı Ahmed Moharam Ahmed Soliman'ın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini bildirdi.

Etiyopya, aynı gün Asmara'daki büyükelçiliğini kapatma kararı almış ve 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Eritre ise Etiyopya ile diplomatik ilişkilerini kesme kararıyla karşılık vermişti.

Adımlar, Etiyopya'nın kuzeyinde federal güçlerle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çatışmaların yeniden başladığı dönemde atıldı.

Kaynak: AA