Adnan Menderes'in Ölüm Yıldönümünde Anma Mesajı

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamının Türk milletinin hafızasına silinmez bir acı olarak kazındığına dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ; "Menderes, Türk milletinin gönlünde silinmez bir iz bırakmıştır" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Menderes'in idamının demokratikleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, mesajında "Bugün, Türk milletinin hafızasında özel bir yere sahip olan, demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden biri, merhum Başbakan Adnan Menderes'i, 62. ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Türk demokrasi tarihinde özel bir yere sahip olan Adnan Menderes, 1950 seçimlerinde milletimizin büyük teveccühüyle iktidara gelmiş ve Türkiye'nin yönetimini üstlenmiştir. Adnan Menderes'in hayatı boyunca milleti ve ülkesi için gösterdiği çaba, demokrasi uğruna verdiği mücadele ve sonunda ödediği ağır bedel, onu Türk milletinin gönlünde silinmez bir iz olarak bırakmıştır. Adnan Menderes'in yanında yer alan ve 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilen Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan da unutulmaz isimler arasındadır. Demokrasi mücadelesine olan inançları ve ülkelerine olan sevgileriyle bilinen bu değerli siyaset adamları, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir rol oynamışlardır. Adnan Menderes, ülkesine olan bağlılığı, milletine duyduğu sevgi ve demokrasiye olan inancı ile hatırlanan bir liderdir. Milletimizin teveccühüyle iktidara gelmiş ve Türkiye'nin yönetimini üstlenmiştir. Görev süresi boyunca ülkesinin kalkınması ve refahının artırılması için büyük çaba sarf etmiştir. Ancak 27 Mayıs darbesi sonucunda yaşadığı haksız ve hukuksuz yargılama ve idam, Türk milletinin hafızasına silinmez bir acı olarak kazınmıştır. Adnan Menderes'in özgürlükler için verdiği mücadele ve vatanseverliği, Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu vesileyle, Türkiye'nin demokrasi şehidi Adnan Menderes'i bir kez daha rahmetle anıyor, onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN