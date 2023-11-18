Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde deprem konutlarını inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde yapımı süren kalıcı deprem konutlarında incelemede bulundu. Vali Varol, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde yapımı süren kalıcı deprem konutlarında incelemede bulundu.

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için ilçe ziyaretlerini Tut ilçesi ile sürdüren Vali Osman Varol, yaşanılan deprem afeti sonrası ilçenin genel durumu, ilçe merkezi ve köylerinde yapılmakta olan afet konutlarının geldiği aşama, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, ihtiyaç ve talepler ile devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Osman Varol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Tut ilçesinde Toplu Konut İdaresince yapılmakta olan 420 adet afet konutunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.

Vali Osman Varol, depremden etkilenen her bir ilçeyi ve her bir köyü yeniden ayağa kaldırmak ve daha modern yaşam alanlarına dönüştürmenin gayretiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini, devletin hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, sağlam ve güvenli konutlarına kavuşturmak amacıyla gayret ettiğini kaydetti.

Vali Osman Varol, Tut Belediyesi ziyaretinin ardından yapımı devam eden 12 derslikli Fatih İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Vali Varol, inşaat çalışmaları tamamlanıp tefrişat çalışmalarına başlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan gençlik merkezini de gezdi. - ADIYAMAN