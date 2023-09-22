Adıyaman'da yasadışı silah satışı yapan kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yasadışı silah satışı yapan bir kişi yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede yapılan aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yasadışı silah satışı yapan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Adeviye Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmede, yasa dışı silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 3 adet oluklu bıçak, 15 adet av fişeği, 26 adet kelebek bıçak, 33 adet muşta, 1 adet pompalı av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, bin 946 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. İşletme sahibi A. K., isimli şahıs hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2521 sayılı kanun çerçevesinde adli ve idari işlemler başlatıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN