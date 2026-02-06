Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da anma etkinliğine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da anma etkinliğine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı ve yaşanan acıların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı.

Hatimoğulları, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyamanlılar ile acılarını paylaşmak için buluştuklarını dile getirdi.

Türkiye'nin depremin hemen ardından önemli bir yardımlaşma örneği sergilediğini ifade eden Hatimoğulları, benzer acıların yaşanmaması için de daha fazla tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Aradan geçen 3 yılın acıları unutmaya yetmediğini vurgulayan Hatimoğulları, "3 koca sene geçmiş olmasına rağmen sanki biz o anı şu an yeniden yaşıyor gibiyiz. 6 Şubat'ı hiç kimse unutmayacak. Hele o yıkıntılardan insanların seslerini duyan bizler, akrabasını kardeşini, dostunu, yurttaşını kaybeden bizler, bu acıyı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat depreminde Hakk'a yürüyen bütün canları saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de büyük bir afet yaşadıklarını hatırlatarak, birlik ve beraberlik içerisinde kentin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Politika
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Ordu'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve silahlarla yakalandı

Yakalanmasalar bir şehri kana bulayacaklardı!
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme