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Adıyaman'da 14 Köye 9 Milyon TL'lik Su Deposu

Adıyaman'da 14 Köye 9 Milyon TL'lik Su Deposu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bazik Bölgesi'ndeki 14 köye, içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla 9 milyon TL değerinde bin tonluk su deposu inşa edildi. Bu proje ile sağlıklı içme suyu temin edilmeye başlanırken, eski su boruları da değiştiriliyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bazik Bölgesi'ndeki 14 köyün içme suyu sıkıntısının giderilmesi için 9 milyon TL değerinde ve ilçenin en büyük bin tonluk su deposu yapıldı.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım'ın, içme suyu alanında yürüttüğü çalışmalarla vatandaş memnuniyetini artırmaya devam ediyor. İl genelinde yer yer 7/24 esasına göre çalışan ekipler, Kahta ilçesine bağlı Bazik Bölgesi'ndeki 14 köy için ilçenin en büyük su deposunu inşa ederek 9 milyon TL değerinde önemli bir projeye imza attı. Bazik bölgesinde yıllardır Recep İçme Suyu sıkıntısı çeken 14 köyü için İl Özel İdaresi tarafından, bin tonluk su deposu kazandırıldı. İlçenin en büyük su deposunu kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda da eskiyen su boruları da değiştirilerek vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlanıyor.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, "Adıyaman İl Özel İdare kanalıyla Bazik Bölgesi'ndeki 14 köyümüzün Recep İçme Suyu ihtiyacını gidermek için bin tonluk su deposunu bölgemize kazandırdık. Bazik Bölgesi'ndeki içme suyu deposundan faydalanacak olan köyler; Ovacık, Kamışlı, Dumanlı Çaybaşı, Haceri, Beşevler, Dut, Büyükbey, Çiçek, Doğanlar, Dalasör, Belören, Hacı Yusuf, Bahçe mezrasıdır. Devlet ile vatandaş iş birliği ile bölgemizde eskiyen ve sızıntı yapan su borularının değiştiriyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerimiz mesai saati tanımadan gece geç saatlere kadar çalışıyor. Bu tür hizmetlerin bölgemize gelmesinde büyük emekleri olan başta Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan'a, valimize, ilçe kaymakamımıza ve İl Özel İdare ekiplerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve köy halkımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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