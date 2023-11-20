Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, talep ve şikayet hattı olan Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezini ziyaret ederek vatandaşların çağrılarına yanıt verdi.

Adıyaman Belediyesi talep ve şikayet hattı olan Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çağrı hattını arayan vatandaşların çağrılarına yanıt verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yoğun çalışma temposuna rağmen her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve şikayetlerini dinledi.

Adıyaman Belediyesi'nin talep ve şikayet hattı olan ve yüzlerce vatandaşın sorununa çözüm sunan 153 Çağrı Merkezini ziyaret eden Başkan Kılınç, vatandaşların çağrılarına cevap vererek talep ve şikayetlerini bizzat dinledi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerini bizzat dinleyerek yardımcı olmaya çalışan Başkan Kılınç, "Çağrı merkezi çalışanlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Yağışlardan dolayı 300'e yakın talep geldi. Ekiplerimiz gelen talepleri çözümlemek için sahadalar. Su ve kanalizasyon işleri, fen işleri, park ve bahçeler olmak üzere ekiplerimizin hepsi sahada. Şiddetli bir yağış var ve tüm önlemlerimizi almaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN