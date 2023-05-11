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Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? Cevap YSK'dan geldi

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması gündem yarattı. İnce'nin adaylıktan çekilmesi ise akıllara atılacak oyların geçersiz olup olmayacağı sorusunu getirdi. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptığı açıklamada "Oy pusulası değiştirilmez, İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmaz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kameralar karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıklaması seçime 2 gün kala gündeme bomba gibi düştü.

İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrasında ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde nelerin değişeceği merak konusu oldu.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye atılan oylar geçersiz mi sayılacak? Cevap YSK'dan geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Memleket Partisi 14 Mayıs Seçimi Muharrem İnce Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Çetin Yağlı:

Muharrem İnce den cehape ye zarar gelmez.Ters mantıkla AKP nin kararsız oylarını topluyordu.Ama cehape her zamanki bel altı ,çirkef, şantaj ve kumpaslarla siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar.Olacak olan şu bu pisliği gören Muharrem İnceye yönelmiş olan kararsız AKP seçmeni yeniden yuvaya dönecek cehape de avucunu yalayacak.Ha eğer herşeye rağmen cehape ye dönerlerse kansızmışlar derim

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