Adaylıkları tartışma konusu oldu! Akşener'den İdris Naim Şahin ve Sadullah Ergin sorusuna yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Sadullah Ergin'in ve İdris Naim Şahin'in adaylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'den aday olan Şahin'e "PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Süreci'ne karşı çıkmış. Görevden alınmasını Öcalan'ın istediğine yönelik" iddialar var diyerek sahip çıkan Akşener, Sadullah Ergin için ise "DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenertv100 canlı yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Gündemde dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener, CHP ve İYİ Parti listelerinden aday gösterilmeleriyle tartışma konusu olan Sadullah Ergin ve İdris Naim Şahin ile ilgili konuştu.

"PKK İLE MÜCADELE ETMİŞ BİRİ"

İYİ Parti lideri, İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin, "İdris Naim Şahin, Erdoğan'ın yakınında bulunan bir şahıs. PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Süreci'ne karşı çıkmış. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan'ın istediği iddia edilmişti. Bahçeli görevden alınmayı eleştirmiş, İdris Naim Şahin'in arkasında durmuştur. Aytun Çıray'ın FETÖ'cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin'in bir şaibesi varsa herhangi bir tahkikat açılmadıysa güvenmek zorundasınız. Benim hakkımda açıldı, Şırnak'ta bir kişinin iddiaları üzerine dava açıldı. İfadem alınmadı. Ben sanık mıyım, tanık mıyım bilmiyorum? Buğra Kavuncu hakkında da FETÖ suçlaması yapılmıştı. Mahkemeye gitti. Şimdi dalga geçiyorum 'İçimizde FETÖ suçlamasından aklanan tek siyasetçi sensin' diye." ifadelerini kullandı.

"NİYE BÖYLE DEĞERLENDİRDİNİZ DEME GİBİ BİR HAKKIM YOK"

Akşener, "Eski bakan Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmenin iştiyakını anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir." diye yanıt verdi.