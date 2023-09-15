Adaylığını ilan eden Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasına ağladığı anlar soruldu

CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan eden Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son grup toplantısında duygulanarak ağlaması soruldu. Kameraların önünde 3 kez ağladığını belirten Özel, "Bunlardan biri yenilenen İstanbul seçimleri sonrasında İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gündü. Diğeri Soma davasında kararın açıklandığı gündü. En sonuncusu da genel başkanın adaylığı açıkladığı grup toplantısıydı. Hiç utanacak bir şey yok" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son grup toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bugün kamera karşısına geçip CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyuran Özel'e, rakibi Kılıçdaroğlu için ağlaması soruldu. Özel "Bu durumdan gocunmuyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ İKTİDAR YAPMAK İÇİN ADAYIM"

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Beraberinde bazı milletvekilleri ile açıklama yapan Özel, hazırladığı tutum belgesini de paylaştı. Özel, "Değişim inancı hayal kırıklığına dönüştü. Partimizin seçilecek sıralardaki 39 vekili başka partilere vermesi büyük bir yara açmıştır. Partilerle imzalanan protokollerin bilgilendirmesi de yapılmadı. Danışmanlık kurumu da partiyi işlevsiz hale getirmiştir. CHP'yi iktidar yapmak için genel başkan yapmak için genel başkanlığa adayım." dedi.

"AĞLADIĞIM İÇİN GOCUNMUYORUM"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'e, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son grup toplantısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamaması soruldu. Özel bu soruya şu yanıtı verdi: "Kameralar önünde 3 kez ağladım. Bunlardan biri yenilenen İstanbul seçimleri sonrasında İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gündü. Diğeri Soma davasında kararın açıklandığı gündü. En sonuncusu da genel başkanın adaylığı açıkladığı grup toplantısıydı. Bunlardan gocunmuyorum"