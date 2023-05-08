Adanalılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mitinginin Ardından Erken Seçim Kutlaması Yaptı

Adanalılar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginin ardından, alanda davul ve zurna eşliğinde halay çekerek erken seçim kutlaması yaptı.