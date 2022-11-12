Adana ziyaretine damga vuran fotoğraf! İmamoğlu çocukluk hayalini işte böyle gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Adana'ya geldi. Burada Ceyhan Belediyesi'ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ardından İmamoğlu ilçesine geçti. Burada İmamoğlu Belediyesi önünde fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, "O benim çocukluk hayalim" diyerek bir hayalini gerçekleştirmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'nın Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerine ziyaretlerde bulundu. Adana'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk olarak Ceyhan Belediyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra İmamoğlu ilçesine geçen Başkan İmamoğlu, Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi ziyaret etti.

"SİZLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Belediye binası önünde konuşma yapan İmamoğlu, "Bizi haksız yere mahkum etmek isteyen insanlara, 2019 yılında İstanbullu, nasıl cevap verdiyse misli misli 2023'te de cevabını tokat gibi verir dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. İşimize devam ediyoruz. Göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz. İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlıyı hanenizin bir evladı kabul edin. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"O BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM"

Öte yandan Kasım Karaköse tarafından seçimden hemen sonra İmamoğlu ilçesine davet edildiğini ancak bugün ziyaret etme fırsatı bulduğunu kaydeden Başkan İmamoğlu, "İmamoğlu tabelasının altında bir fotoğraf çektireceğim. O benim çocukluk hayalim" değerlendirmesinde bulundu.

İşte o fotoğraf: