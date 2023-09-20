Adana'nın Karaisalı ilçesine yeni kaymakam atandı

Adana'nın Karaisalı ilçesine yeni atanan Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur görevine başladı. Kaymakam Onur, kurum amirleri tarafından karşılandı ve hoş geldin ziyaretine gelen misafirleri kabul etti.

Adana'nın Karaisalı ilçesine yeni atanan Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Onur, kendisine hoş geldin ziyaretine gelen misafirleri makamında kabul etti. Karaisalı Belediye Başkan Vekili Esat Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Köroğlu ve Meclis Üyesi Celalettin Sürme Kaymakam Onur'u karşılama törenine katıldı. - ADANA