Adana'da FETÖ üyesi olan eski komiser yakalandı

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Ahmet Emre Paksoy, polis ekipleri tarafından yakalandı. Paksoy'un FETÖ'ye ait özel liseden mezun olduğu ve örgütsel faaliyetlere katıldığı belirtildi.