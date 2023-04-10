Adana Büyükşehir Belediye Meclisi altı yeni üye

28. Dönem adana Milletvekilliğine aday adayı olmak için meclis üyeliklerinden istifa eden 6 üyenin yerine gelenleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve meclis üyesi arkadaşları kutladı.

28. Dönem adana Milletvekilliğine aday adayı olmak için meclis üyeliklerinden istifa eden 6 üyenin yerine gelenleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve meclis üyesi arkadaşları kutladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar ve katipler Zafer Koç ve Vedat Özder'in yerini almasıyla açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı toplantıda, 38 maddeden oluşan gündeme 3 madde daha eklendi.

28.Dönem Adana Milletvekilliğine aday adayı olmak için hem ilçe belediye meclisi hem de büyükşehir belediye meclis üyeliklerine istifa eden Mustafa Fidan Vursavuş, Firdevs Cingözler, Mehmet Sertaç Durak, Bahadır Ceyhanlı, Recai Mercimek ve Mehmet Dayanıklı'nın yerlerine gelen Fadime Geçioğlu, İsa Tuzcu, Şehmus Uçar, Azime Kocacık, Rüçhan İlvan ve İsmet Ongun yeni görevlerine başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden meclis üyelerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, yeni gelen meclis üyelerini de kutladı.

Gündemin birinci maddesinde, istifa eden Firdevs Cingözler'in yerine katip üye seçimi yapıldı. MHP Grubu tarafından MHP Pozantı Meclis Üyesi Rafet Avan önerildi. CHP ve İYİ Parti grubu ise aday önermedi. Başkan Zeydan Karalar, "Ben, meclis eski katibi Rafet Avan'dan çok memnunum. Biz aday önermeyelim" dedi.

Yapılan kapalı zarfla yapılan oylamada 66 meclis üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 50'sini alan Rafet Avan yeni meclis katibi oldu. Zarfın içinden 16 oy da boş çıktı.

Gündemin ikinci maddesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi 2022 yılına ait faaliyet raporunun meclis üyelerine yeni ulaştırılmasından dolayı inceleme imkanı bulamayan meclis üyeleri, raporun Nisan ayının son oturumda görüşülmesini istedi.

Daha sonra gündemin üçüncü maddesinde, 2022 yılına ait denetim kurulu raporu Denetim Kurulu Başkanı Abdullah Avcı tarafından okundu. Başkan Zeydan Karalar da rapor üzerindeki eleştirileri cevapladı. - ADANA