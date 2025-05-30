Adalet Bakanlığı'nın Memur Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın Memur Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yönetmelikle adalet hizmetlerinde insan kaynağının güçlendirileceğini, yaş sınırlarının kaldırılacağını ve atama süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 'Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Adalet teşkilatı insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklerle yaptıklarını ifade eden Bakan Tunç, yaş şartı kapsamında 35 yaş sınırının kaldırıldığını belirterek, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı. Yeni kadrolar ve şartlar, Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi. Zabıt katipliği için kolaylıklar; uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı. Koruma ve güvenlik görevlileri için düzenleme, boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı. Öncelik hakkı; zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi; lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Rotasyon uygulamaları; zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yer değiştirme talepleri; personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı, uğurlu olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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